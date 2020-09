BECHAR : Arrestation d’un charlatan en possession d'une arme à feu

Les éléments de la brigade criminelle relevant de la sûreté de wilaya de Béchar viennent d'arrêter un charlatan en possession d'une arme de poing, de 3 balles, de livres, de talismans, d'un Coran profané, de peaux de bêtes sauvages asséchées et de différents objets utilisés dans la magie noire ainsi qu'une somme de 10 000 DA. Les faits remontent à la déposition d'une plainte par une victime qui assure avoir été menacée à l'aide d'une arme à feu par un septuagénaire connu pour sa pratique de la magie noire. La perquisition mandatée par le parquet de Béchar a permis de saisir les objets cités à l'intérieur du local indiqué et d'arrêter le suspect qui au moment de la fouille corporelle portait l'arme à feu sur lui. Le mis en cause dans cette affaire sera prochainement présenté devant les instances judiciaires avec des PV portant sur détention et port d'arme de 4ème catégorie sans permis, escroquerie et pratique de charlatanisme.