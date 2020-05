BECHAR : 8 magasins scellés et 14 autres fermés temporairement

Dans le cadre des mesures visant la préservation de la santé publique et à mettre fin à la chaîne de propagation du coronavirus, les services de sécurité de la wilaya de Béchar ont mis en œuvre la décision de fermeture du marché dit Souk Errahma du quartier populeux de Dabdaba ainsi que celle du marché de Béchar Djédid après avoir fermé Souk Bouhlal du centre-ville. Les commerçants travaillant au niveau de ces marchés on senti l’importance de ces décisions et ont répondu favorablement. Depuis le début de la mise en œuvre de la procédure du confinement partiel dans la ville de Béchar et les décisions prises par les pouvoirs publics, en ce qui concerne les pratiques commerciales durant le mois sacré du Ramadan, la sûreté de wilaya de Béchar a adopté un plan d’action pour confronter les contrevenants et intensifier la sensibilisation au profit des commerçants et de la population. C’est ainsi, qu’entre le 05 avril et le 07 mai 2020, quelques 854 notifications des décisions rendues par le wali de Béchar concernant la suspension de certaines activités commerciales pendant cette circonstance exceptionnelle ont été appliquées. C’est ainsi qu’il a été procédé à la fermeture de 26 lieux de commerce dont les propriétaires ont violé ces résolutions. Dans un contexte connexe, 8 magasins ont été scellés et 14 autres soumis à des fermetures temporaires décidées par les autorités compétentes.