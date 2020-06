BECHAR : 8 ans de prison et 50 millions de cts d'amende pour vente de drogues

Le tribunal de Béni Abbès vient de condamner un jeune dealer à la peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA pour détention et vente de drogues lors d'une comparution directe. Le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est à la suite de l'exploitation d'un renseignement que les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Louata ont interpellé un individu âgé d'une trentaine d'années qui aurait transformé son domicile en lieu de vente de drogues. La perquisition mandatée de son domicile aurait permis la saisie de 84,68 g de kif, 3 cutters servant à la découpe de la drogue et plus de 13 000 DA provenant de la vente de cette marchandise prohibée. Au cours de son interrogatoire, il aurait donné le nom de son fournisseur en drogue. La perquisition du domicile de ce dernier s'est révélée infructueuse. Les enquêteurs n’ont rien trouvé chez lui d'autant plus qu'il n'a cessé de clamer son innocence pour n'avoir aucun lien avec le trafic de drogue et n'avoir jamais fourni le mis en cause dans cette affaire. A la fin de l’enquête, ils ont été présentés près devant le procureur de la République près le tribunal de Béni Abbès qui les a déférés devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat a condamné le principal accusé à la peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA et prononcé la relaxe du deuxième suspect.