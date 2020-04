BECHAR : 7 dealers neutralisés par la BRI

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de comprimés de psychotropes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux agissements néfastes de 7 dealers dans 7 opérations différentes. Le premier a été arrêté en plein centre ville en possession de 13,11 g de kif traité, de 3 comprimés de psychotropes de marque Lyrizan 300 mg et de 8000 DA. Le deuxième a été arrêté à proximité de l’oued Béchar en possession de deux morceaux de kif traité pesant 2,71 g et une arme blanche de la 6ème catégorie. Le troisième, âgé de 20 ans, a été arrêté près de son domicile familial en possession de 3 comprimés de marque Ecstasy domino. Le quatrième, un quadragénaire, a été arrêté en possession de 15 g de kif traité. Le cinquième est un commerçant qui vendait des comprimés de psychotropes dans son local commercial selon le renseignement exploité par les policiers. Ces derniers ont saisi sur les lieux 3 comprimés de marque Pregabaline 300 mg. Le sixième est un individu âgé de 30 ans et qui a été arrêté en possession de 4,93 g de kif traité débité en petits morceaux et de 1500 DA. Le septième, âgé lui aussi de 30 ans, a été arrêté en possession de kif traité sous forme de bâtonnets pesant 3 g. Tout ce beau monde sera présenté prochainement devant les instances judiciaires pour détention et trafic de drogues et de psychotropes.