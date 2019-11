BECHAR : 7 blessés dans 3 accidents de la circulation

Le dernier bilan présenté à la presse par la police révèle qu’au cours du mois d'octobre dernier, 3 accidents de la circulation ont été enregistrés en milieu urbain et causant des blessures plus ou moins graves à 7 personnes. L'analyse statistique du nombre d'accidents de la circulation a montré que le facteur humain était la principale cause de ces accidents, tels que le refus de céder la priorité, le manque de respect de la distance de sécurité et la conduite en état d'ébriété. Les groupes d'âge des conducteurs qui ont commis ces incidents se situent entre les 25 à 49 ans. La répartition des accidents de la circulation enregistrés en octobre selon l'ancienneté du permis de conduire était la suivante. Moins de deux ans: 1 accident, de 2 à 5 ans: un accident, de 5 à 8 ans: un accident.