BECHAR : 5721 nouveaux inscrits en formation professionnelle

Le wali de Béchar en compagnie des autorités locales a procédé dimanche dernier à l’ouverture officielle de la rentrée professionnelle au niveau de l’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle, Barkat Boudjémaâ. Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Béchar dispose d’un institut national spécialisé dans la formation professionnelle et d’une dizaine de centres de formation professionnelle et d’annexes parmi lesquels certains sont dotés d’internats. 113 spécialités d’apprentissage sont proposées cette année dont 10 nouvelles. Pour cette nouvelle rentrée professionnelle, il y a eu inscription de 5 721 apprenants dont 2 367 filles dans les profils de formation se répartissent ainsi, 1880 inscriptions pour le profil résidentiel, 2 290 autres en apprentissage, 157 en formation de qualification, 280 par passerelles, 510 formations au profit de femmes au foyer, 50 en milieu rural, 515 formations couronnées de diplômes dont 415 pour détenus en milieu carcéral, 425 en cours du soir, personnes aux besoins spéciaux etc... Le nombre global de personnes inscrites en apprentissage atteint les 5 721 sur 6200 places pédagogiques disponibles accusant un taux d’occupation de 92 %.