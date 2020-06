BECHAR : 5 individus dont 3 frères arrêtés pour trafic de drogues

La brigade de recherches et d'investigations, (BRI), vient d’arrêter 5 individus impliqués dans deux affaires distinctes concernant la détention et la vente de drogues et de psychotropes. Pour ce qui est de la première affaire, le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est à la suite de l’exploitation d'un renseignement que les éléments de la ( BRI), ont interpellé un individu âgé de 20 ans qui se trouvait en possession de 10 000 DA et d'un sachet en plastique contenant 220 comprimés de psychotropes de marque ‘’Prégabaline 300 mg’’ de fabrication étrangère. Poursuivant la procédure de l’enquête ouverte, les éléments de la BRI ont opéré deux perquisitions au niveau de deux domiciles suspects où ils saisirent 340 g de kif traité et 18 autres comprimés de psychotropes de marque ‘’Prégabaline.’’ La deuxième affaire concerne 3 frères qui auraient transformé leur domicile familial en lieu de stockage et de vente de drogues et de comprimés de psychotropes. La perquisition mandatée dudit domicile aurait permis la saisie de 105 comprimés de psychotropes de marque ‘’Prégabaline 300 mg’’ de fabrication étrangère, un demi flacon d’hallucinogène liquide de marque ‘’Isobutyl 40 mg’’, une arme blanche classée 6ème catégorie, 3 cutters et une somme d’argent s’élevant à 5000 DA. Les mis en cause dans ces deux affaires, seront présentés, dans le courant de la semaine devant les instances judiciaires.