BECHAR : 5 ans de prison ferme pour vol par agression

Le tribunal d'Adrar vient de condamner deux individus âgés de 19 et 26 ans à 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 millions de cts pour chacun d'entre eux pour vol par agression à l'arme blanche. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d'Adrar, les éléments du service de police judiciaire relevant de la 2ème sûreté urbaine ont ouvert une enquête judiciaire suite à la déposition d'une plainte par la victime de ce méfait qui déclarait avoir été agressée à l'arme blanche par deux individus qui lui ont dérobé une somme de 12 millions de Cts au niveau de Hay Berbaâ. Munis du signalement précis, les enquêteurs ne tardèrent pas à identifier et interpeller les deux mis en cause dans cette affaire.