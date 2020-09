BECHAR : 4 individus arrêtés pour rixe sur la voie publique

Les éléments de la 9ème sûreté urbaine à Béchar viennent d'interpeller 4 individus impliqués dans une rixe sur la voie publique, tapage nocturne, destruction volontaire de bien d'autrui, coups et blessures volontaires à l'aide d'une épée et détention d'arme blanche classée dans la 6ème catégorie. C'est suite à un appel reçu sur le standard à 1 heure du matin faisant état d'une rixe sanglante au niveau de Hay Chaâba que les patrouilles en permanence se sont toutes rendus sur les lieux. L'une d'entre elles a intercepté dans les parages un véhicule à bord duquel circulaient deux individus suspects. Il s'est avéré qu’ils venaient de se battre avec quelqu'un à qui ils ont causé des blessures volontaires et saccagé volontairement son véhicule. La fouille du véhicule intercepté a permis de saisir une bouchia cachée sous le siège du conducteur. L'enquête ouverte a abouti à l'interpellation d’un autre individu impliqué dans cette affaire. La victime de ce méfait et les trois autres suspects ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déféré séance tenante devant le juge lors d'une comparution directe. Ce dernier magistrat a placé deux d'entre eux en détention provisoire. Le troisième a été placé sous contrôle judiciaire et le quatrième a reçu une citation directe.