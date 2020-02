BECHAR : 3 morts et 3 blessés dans un accident sur la route de Lahmar

Un accident de la circulation survenu à 20 h 10 mn dans la soirée du samedi dernier a causé la mort de deux militaires et du conducteur du taxi qui les ramenait à leur caserne située à proximité de Lahmar, un chef-lieu de daïra distant de 30 km au nord de Béchar. Le véhicule taxi, une Hyundai Accent a percuté l’arrière d’une voiture de marque Peugeot 301. Selon le bulletin de la protection civile publié sur la page « J’aime Béchar », il y a eu sur place deux morts et quatre blessés. Les dépouilles mortelles des victimes de ce drame de la circulation ont été évacués vers la morgue de l’hôpital Tourabi Boudjéma de Béchar., idem pour les blessés qi ont été transportés dans le même établissement hospitalier. Tard dans la nuit, une autre source fait état du décès d’une troisième victime de cet accident. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête sur les causes et circonstances de ce drame qui vient alourdir le bilan des accidents de la circulation routière.