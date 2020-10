BECHAR : 3 individus écroués pour stockage de drogues

Les éléments de la 4ème sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Béchar viennent d'arrêter 3 individus et de saisir une quantité de drogues et de comprimés psychotropes. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales, c'est en exploitant un renseignement faisant état du stockage de drogues par un quadragénaire que les éléments de la 4ème sûreté urbaine ont organisé une filature du suspect. La perquisition mandatée de son domicile a permis d'arrêter deux autres individus âgés de 30 et 40 ans qui se trouvaient en sa compagnie et de saisir 379,3 g de kif traité, un cutter servant à débiter la drogue en morceaux et 10 comprimés de psychotropes. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés séance tenante devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive en attendant leur jugement.