BECHAR : 3 ans de prison ferme pour trafic de drogue

Le tribunal de Béchar vient de condamner un individu à la peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 DA pour détention, transport et vente de drogues et prononcer la relaxe de deux autres individus arrêtés en sa compagnie. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, ce sont les éléments de la sûreté de daïra de Béni Ounif, 110 km au nord du chef-lieu de wilaya qui ont traité cette affaire. C'est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de la tentative d'introduction d'une quantité drogue à l'intérieur d'une wilaya du nord à partir de celle de Béchar, que les éléments de la sûreté de daïra de Béni Ounif ont dressé un barrage de contrôle routier sur la RN6. C'est ainsi que le véhicule suspect est tombé dans la nasse. Il y avait 3 individus à bord, le conducteur du véhicule et deux personnes à qui il avait demandé de l'accompagner dans ce voyage. La fouille minutieuse du véhicule immatriculé dans une wilaya du nord a permis de saisir 692 g de kif traité. Au cours de l’enquête, il s'est révélé que le conducteur avait loué le véhicule et demander aux deux autres de l’accompagner à Béchar où il devait régler une affaire le concernant.