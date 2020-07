BECHAR : 2 ans de prison pour les 2 auteurs d'un casse

Le tribunal de Béchar vient de condamner deux individus âgés d'une vingtaine d’années à la peine de 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 5 000 DA pour vol par casse et ce lors d'une comparution directe. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est suite à une plainte porté contre X pour vol par effraction à l'intérieur d'un bureau d'étude que les éléments du service de la police judiciaire relevant de la 6ème sûreté urbaine ont ouvert une enquête qui a abouti à l'identification et à l'arrestation des auteurs de ce méfait. La perquisition mandatée de leurs domiciles familiaux a permis de récupérer la totalité du butin du vol à savoir un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, des imprimantes, des photocopieurs, deux Smartphones, du matériel de bureau et un petit réfrigérateur de bureau.