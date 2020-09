BECHAR : 11 blessés dans 9 accidents de la circulation

Le dernier bilan présenté à la presse par la police révèle qu’au cours du mois d'août dernier, 9 accidents de la circulation ont été enregistrés en milieu urbain, causant des blessures plus ou moins graves à 11 personnes. L'analyse statistique du nombre d'accidents de la circulation a montré que le facteur humain était la principale cause de ces accidents, tels que le refus de céder la priorité, le manque de respect de la distance de sécurité. Le bilan cite que 2 accidents ont été commis par des détenteurs de permis de conduire depuis moins de 5 ans, 5 accidents par ceux dont le permis a moins de 8 ans et 2 autres accidents reviennent à des détenteurs de permis depuis 14 ans.