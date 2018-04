BATNA : Une étudiante tente de brûler son prof

Une étudiante de la faculté des sciences sociales de l’Université de Batna a tenté de brûler vive une enseignante en fin de semaine écoulée, a-t-on appris, hier samedi, de sources locales. Selon les mêmes sources, l’étudiante a tenté de commettre son forfait en plein cours, alors que l’enseignante était plongée dans son travail. L’étudiante se serait approchée d’elle par derrière et aurait usé d’un briquet pour mettre le feu à ses habits. Fort heureusement, d’autres étudiants sont intervenus et ont éteint les flammes tandis que la mise en cause, qui avait pris la fuite, a été interpellée par les services de sécurité. Interrogée sur ces faits, la mise en cause a indiqué qu’elle avait agi de la sorte « pour s’amuser ». Par ailleurs, le recteur de l’Université de Batna ‘’Dhif Abdessalem’’, cité par le quotidien arabophone ‘’Ennahar’’, a indiqué que la direction de l’établissement allait agir suite à ces faits.