BATNA : Un trafiquant de drogue tire sur les gendarmes

Un trafiquant de drogue a utilisé une arme à feu contre des éléments de la gendarmerie nationale à Batna. Selon le site arabophone Ennahar, l’incident a été enregistré dans un barrage à Ouled Sellam, près de la Route nationale 77. Les tirs ont blessé deux gendarmes avant que le baron ne soit neutralisé. Selon la même source, le baron de drogue roulait à bord de son véhicule de modèle Volkswagen Caddy. Il a été surpris par la présence d’un barrage de la gendarmerie nationale , alors qu’il transportait des boissons alcoolisées. L’individu n’hésitera pas à sortir son arme à feu et à tirer en direction des gendarmes. Il en blessera deux. L’un à la main et l’autre au niveau de la jambe. Les autres éléments présents au niveau du barrage réussiront à l’arrêter. L’individu était blessé lors de son arrestation, mais on ignore le degré de gravité de ses blessures. Une autre personne l’accompagnait et a aussi été arrêtée. Enfin, les blessés ont été évacués vers l’hôpital Ali Nemeur de Merouana, où le personnel les a aussitôt pris en charge. Leurs jours ne sont pas en danger, apprend-on de source hospitalière. Les gendarmes ont par ailleurs saisi le véhicule et la quantité d’alcool destinée à la vente.