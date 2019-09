BATNA : Récupération de près de 7 ha de foncier industriel inexploité

Des surfaces de 6,98 ha de foncier industriel inexploitées dans la wilaya de Batna ont été récemment récupérées, a-t-on appris ce dimanche des services de la wilaya. Cette opération qui intervient à l’issue d’une série de rencontres et de réunions de coordination présidées par le wali, Farid M’hamedi, s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement du foncier industriel, selon la même source qui a fait part de la récupération de 3,02 ha inexploités dans la commune de Merouana et 3,96 ha dans la commune de Barika. Au total, 55,38 ha de foncier inexploités font l’objet de procédures de récupération, a fait savoir la même source, précisant qu’il s’agit de 3,02 ha dans la commune de Batna, 24,5ha à Ouled Fadel, 14,82 ha à Oued Chaâba, 3 ha à Seggana et le reste réparti à travers les communes de Lazrou, Barika, M’doukal, Seriana, El Madhar, Boumia, Boulhilat, Chemora et Timgad. Ces mesures ont été prises sur la base des rapports de suivi des chantiers d’investissement confiés dans ce cadre, et dont les bénéficiaires n’ont pas respecté les délais réglementaires de lancement des travaux, et autres dépassements signalés, a ajouté la même source. Une réunion d’évaluation de l’avancement de l’opération d’assainissement du foncier industriel et de la situation de l’investissement dans les différentes communes et daïras de la wilaya a été organisée récemment en présence de tous les responsables concernés, a-t-on indiqué.