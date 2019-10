BATNA ET SKIKDA : Destruction de 5 abris pour terroristes

Cinq (05) abris pour terroristes ont été découverts et détruits, ce vendredi à Batna et Skikda, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé ce samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Batna et Skikda/5eRM, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 18 octobre 2019, cinq (05) abris pour terroristes", note la même source. Selon la même source, ces abris contenaient "(20) mines de fabrication artisanale, un (01) fusil de chasse et un (01) fusil carabine usés et (63) balles de différents calibres, une quantité de poudre noire, (01) groupe électrogène, des outils de détonation, des médicaments et divers objets".