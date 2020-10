BATNA : Distribution de 616 logements tous segments confondus

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a procédé jeudi à Batna à la distribution de 616 logements tous segments confondus et 121 décisions d’attribution pour l’auto-construction. Le quota de logements distribué à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa au chef lieu de wilaya, comprend 616 logements (478 logements publics locatifs, 50 unités inscrites dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, 80 logements promotionnels aidés, et 8 logements promotionnels publics, en plus de 121 décisions d’attribution d’aide à l’auto-construction inscrits dans le cadre des lotissements sociaux. Auparavant, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a donné au pôle urbain Hamla3 (commune Oued Chaâba) le coup d’envoi du dernier lot du projet de réalisation de logement de type location-vente (880 unités) et la domiciliation du restant du projet au profit des souscripteurs ayant payé la première tranche. A cette occasion, M. Nasri a affirmé que l’opération de distribution de logements "se poursuivra" et "des dizaines de milliers de logements seront distribués le 1e novembre à travers tout le territoire national". Affirmant que la réalisation des logements se poursuit en Algérie.