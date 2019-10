BATNA : Destruction de deux casemates pour terroristes

Deux casemates pour terroristes ont été détruites, dimanche à Batna, par un détachement de l'Armée nationale populaire, a annoncé lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 27 octobre 2019, deux (02) casemates pour terroristes lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Batna (5ème Région militaire)", a-t-il indiqué dans un communiqué. Selon la même source, 6 kilogrammes de TNT et 18 détonateurs ont été saisis à Boumerdès (1ère RM). A Djanet (4è RM) et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), des détachements de l'ANP ont arrêté 92 individus et saisi 5 kilogrammes de kif traité, a ajouté le MDN, précisant que "16 groupes électrogènes, 10 broyeurs de pierres, 9 marteaux piqueurs, 1 détecteur de métaux et d'autres objets" ont été également saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée.