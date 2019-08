BATA et les terrains octroyés en catimini

C’est ainsi que durant deux décennies, depuis la création de la maudite agence foncière sous l’ère des décrets présidentiels du chef de la Issaba, Mostaganem silencieusement et consciencieusement se livrait aux griffes de la mafia du foncier au vu et au su de tous ses enfants élus et sa société civile hibernée ! Dira, Moul Firma à son ami qui prenait avec lui le café dans une cafétéria au centre-ville. Quand soudain, un homme la quarantaine interpella Moul Firma pour lui dire : Pourquoi certains medias et réseaux sociaux tentent maintenant d’abattre les hommes politiques, les responsables et les milliardaires, non pas pour leurs actes, mais pour leur train de vie en se basant sur des ragots poisseux, des allégations et des propos diffamatoires…? Rappelez-vous, l’opération mains propres du Diable Ouyahia qui a alimenté le règlement de compte qui a envoyé des cadres innocents à la prison ! explique cet homme tout en fixant Moul Firma d’un regard accusateur. Moul Firma, qui se sentait ciblé, tout en gardant son sang-froid se retourne vers son interlocuteur sous le regard attentif de son ami et montre de sa main droite le local de l’ex entreprise BATA, avant de répliquer : Vois-tu ce local, cher ami, eh bien c’est le prestigieux magasin étatique des vêtements et chaussures où nos parents et nous, avons acheté nos vêtements pour l’aïd à bas prix ! Hé bien lèves tes yeux vers la pancarte qui est accrochée au-dessus du magasin et lis ce qui est écrit monsieur l‘avocat ! Il est écrit ‘’JAKET CLUB !’’ Qui est ce’’ JAKET CLUB ‘’ ? Et bien c’est un particulier, un algérois ! Comment a-t-il eu ce local et sous quelles formes règlementaires, ni adjudication, ni vente aux enchères, tout est passé en catimini. Alors pourquoi, il n’a pas été affecté à un commerçant de Mostaganem, rétorque Moul Firma, en expliquant que ce n’est qu’un cas parmi d’autres cas à l’exemple de la Sonitex, la Sonic de Mesra, l’ECBM de Debdeba , l’ancien siège de la direction de la médecine de travail, ex-Enapharm, l’ancien siège des domaines , l’ancienne recette communale , l’ancienne société Sobogam , etc…, des dossiers que Moul Firma promet d’y revenir avec plus de détails avant de clôturer le débat avec cet homme. Moul Firma, sachant que les lecteurs sont encore à leur soif pour la suite du feuilleton scandaleux de l’agence foncière révèle la suite : l’agence foncière est accusée de vendre 17 lots de terrains promotionnels par gré à gré, sans adjudication à la commune de Ain Sidi Cherif daïra de Mesra, tous les bénéficiaires ont procédé au règlement de leurs dus avec des ordres de versements bancaires, leurs attestations provisoires ont été établies et finalisées et les terrains sont actés par le notaire. Vente de 28 autres lots de terrains promotionnels par gré à gré, sans adjudication à la commune de Touahria, daïra de Mesra .Vente encore de 28 lots sociaux à la commune de Hadjadj daïra de Sidi Lakhdar, n’ayant aucune délibération par l’APC de Hadjadj. Vente également de quatre lots de terrain à la Cité Castor Mostaganem , en se référant à des techniques diaboliques pour modifier le plan d'occupation des sols (pos) en injectant un dossier de modification de permis de lotir avec la complicité de la commission de recours qui était présidée par l’ancien SG de la wilaya monsieur Marlboro, puis ils ont été vendus en toute discrétion aux amis et ceux qui payent cash , par le directeur de l’agence et ses lieutenants le chef de service audit , chef commercial.’’ Révèle Moul Firma expliquant que la loi exige que toute vente de terrain ou logements promotionnels, doit passer par un avis aux enchères ou adjudication, chose qui n’a jamais été faite ! Le feuilleton de l’agence ressemble au feuilleton turc, restez zen ! A suivre