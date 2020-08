BANQUE NATIONALE D’ALGERIE (BNA) : Lancement de la finance islamique à Blida et Chlef

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, dans un communiqué, le lancement des produits de la finance islamique dans deux de ses agences dans les wilayas de Blida et de Chlef. Il s’agit de l’agence de Blida, les bananiers 445 et de l’agence principale de Chlef « 275 », a-t-elle précisé. L’offre de lancement comporte neuf (09) produits conformes aux préceptes de la Charia Islamique: il s’agit des comptes chèque islamique, courant islamique, épargne islamique, épargne islamique « Jeunes », investissement islamique non restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et Ijara. Ces produits sont destinés à différents segments du marché, à savoir les particuliers, les épargnants, les professionnels et les entreprises. Les détails de ces produits ainsi que les simulateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le portail web dédié par la banque à la finance islamique. La BNA vient ainsi à « confirmer son engagement à déployer l’activité Finance Islamique sur une cinquantaine d’agences avant la fin du mois de Septembre 2020 », a souligné la banque dans son communiqué.