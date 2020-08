BANQUE NATIONALE D’ALGERIE (BNA) : La finance islamique lancée dans 3 autres wilayas

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, lundi, le lancement de produit de la finance Islamique dans les wilayas de Mostaganem, Relizane et Ain Defla. Il s'agit des agences, relevant du réseau de la banque, au niveau de Mostaganem "878", de Relizane "869" et Ain Defla "268", a indiqué un communiqué de cette banque publique. Il sera, aussi procédé, durant cette semaine, au déploiement de cette activité sur plusieurs agences du réseau de la Banque, qui seront annoncées prochainement, a précisé la banque qui souligne que "cette démarche s’inscrit dans le cadre "d’un programme de déploiement ambitieux de la Finance Islamique sur plus de 50 agences, visant à couvrir toutes les wilayas du pays, dans les meilleurs délais". L’offre de lancement propose à la clientèle neuf (09) produits certifiés par le comité charia de la Banque et par l'autorité nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique. Il s’agit des compte chèque islamique, compte courant islamique, compte épargne islamique, compte épargne islamique "Jeunes", compte d'investissement islamique non restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et Ijara. Les produits de la finance islamique de la BNA seront disponibles "avant fin septembre prochain" dans 30 agences des différentes wilayas du pays, a affirmé récemment à Tébessa le secrétaire général de la BNA, Samir Tamrabet. M.Tamrabet a indiqué que la formule de la finance islamique, approuvée récemment par le gouvernement, sera généralisée pour atteindre 217 agences de la BNA à l'échelle nationale "avant la fin de l'année 2020" avec l’objectif d’offrir aux citoyens un panel de services répondant à leurs préoccupations et moyens.