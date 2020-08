BANQUE NATIONALE D’ALGERIE (BNA) : La finance islamique lancée à Boumerdes et Tizi-Ouzou

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé le déploiement des produits de la finance islamique dans nouvelles agences, une à Boumerdes et l’autre à Tizi-Ouzou. Dans un communiqué rendu public, la BNA a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque pour généraliser la finances islamique au niveau de toutes ses agences, et ce, à la suite de l’engouement des citoyens pour bénéficier de ces produits et la forte demande enregistrée au niveau des agences de la BNA au niveau national. La BNA s’est engagée à accélérer la généralisation de la commercialisation des produits de la finance islamique à travers le territoire national en augmentant chaque semaine le nombre de ses agences qui commercialisent ces produits. Le 4 août dernier, la BNA a lancé la commercialisation de neufs produits de la finance islamique au niveau de la capitale Alger après l’obtention fin juillet de l’autorisation de mettre sur le marché ces produits. Les produits concernés sont : le compte chèque islamique, le compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte épargne islamique « jeunes », le compte d’investissement islamique non restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement, Mourabaha automobile et Ijara.