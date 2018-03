BANQUE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL : Des crédits islamiques dès le mois d’avril

La Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) compte lancer des formules de crédits et de dépôts islamiques au courant du mois d’avril prochain, a annoncé, à Relizane, le Président directeur général de cet établissement bancaire. En ce sens, M. Boualem Djebbar a indiqué, à l’APS en marge de l’ouverture d’une agence de la BADR au niveau de la daïra de Mendes (Relizane), que cette opération englobe des crédits islamiques saisonniers à court terme et autres formules de crédits à long terme destinés à l’investissement agricole, aux côtés de dépôts suivant les pratiques de la finance islamique, dénommées ‘’ Daftar El Fellah ‘’(cahier de l’agriculteur).Le même responsable a ajouté que la Banque agricole et de développement rural lancera prochainement d’autres formules (nouvelles) de crédits appelées crédits fonciers pour particuliers pour l’acquisition de logements dans le cadre de la branche ‘’ BADR Housing ‘’ (BADR habitat) au niveau de plusieurs wilayas. Il a déclaré que la BADR a financé, depuis 2008, plus de 20.000 agriculteurs dans le cadre du crédit Rfig, soulignant que cet établissement bancaire de proximité assure l’accompagnement de l’agriculteur.