BANQUE D’ALGERIE : Mise en circulation des nouveaux billets la semaine prochaine

Les nouveaux billets de 1000 et 500 DA ainsi que la pièce de 100 DA, seront mis en circulation, publiquement, le dimanche prochain, selon un communiqué rendu public par la Banque d’Algérie. C’est au cours d’une conférence de presse qu’animera, très probablement, le gouverneur de la banque d’Algérie, Mohamed Loukkal, que ces nouvelles créations seront présentées aux journalistes et aux citoyens via, la presse, dont celle de l’audio-visuel, affirme le site algeriemondeinfos. Ces nouveaux billets ont été conçus avec un “Design” recherché portant l’effigie de L’Emir Abdelkader et de Jugurtha. Il est à rappeler que c’est le 3 novembre dernier que la mise en circulation de ces nouveaux billets avait été annoncée.