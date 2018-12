BANQUE D'ALGERIE : Les caractéristiques des nouveaux billets révélés

Deux nouveaux billets de 500 et 1000 dinars algériens à l’effigie de l’émir Abdelkader et du roi berbère Jugurtha, ainsi qu’une pièce de monnaie métallique de 100 DA, crées par la banque d’Algérie seront bientôt en circulation dans les marchés Algériens. En effet, il s’agit d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens, d’une tonalité «Vert violacé» et de dimensions : 150 mm x 71,7 mm. Le Thème du billet sera : «L’Algérie à l’ère des technologies de l’information et de la communication» à l’effigie de l’Emir Abdelkader assortie de la mention « 500 » au bas de son buste. La Banque d’Algérie émet également un nouveau billet de banque de mille (1000) dinars algériens, dont la mise en circulation sera assurée bientôt. Ce billet portera également l’effigie de l’émir Abdelkader et le roi Jugurtha et aura une tonalité «Bleu orangé» qui fera apparaître la grande mosquée d’Alger. Ses dimensions seront de 160 mm x 71,7 mm (Hors-tout) et (102 mm x 60 mm). Une nouvelle pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens sera également émise par la banque d’Algérie et sera constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable, de couleur gris acier et d’un cœur en cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne, de couleur jaune rosâtre.a