BANQUE D’ALGERIE : Emission de nouveaux billets et pièces de monnaie

La Banque d’Algérie a annoncé ce samedi 04 juillet, l’émission de nouveaux billets de banque et de pièces de monnaie, rapportent plusieurs sources. La Banque d’Algérie a expliqué qu’il s’agit du billet de 2000 dinars et d’autres pièces de monnaie. En effet, le ministère des Finances a annoncé samedi, le lancement d’un nouveau billet de banque sur le marché national, en plus des billets actuellement en circulation, et ce à l’occasion du 58e anniversaire de l’indépendance, selon le même média. Cette décision devrait avoir un impact positif sur l’économie nationale. En février 2019, la Banque centrale avait mis en circulation de nouvelles coupures de billets de banque de 500 et de 1000 dinars ainsi que d’une pièce de monnaie de 100 dinars.