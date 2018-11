BANQUE D’ALGERIE : De nouveaux billets de 500 et 1000 Dinars

La Banque d’Algérie va procéder à l’émission imminente de nouvelles coupures de billets de banque et pièce de monnaie dans le cadre d’une opération de rafraichissement de monnaies, rapporte l’APS auprès de responsables de la Banque d’Algérie. Il s’agit de l’émission de nouvelles coupures de billets de banque de 500 DA et de 1 000 DA, et de la pièce de monnaie de 100 DA. Lors d’une rencontre tenue jeudi dernier à Alger avec les PDG des banques et des établissements financiers, le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a informé ces derniers de cette décision prise par le Conseil de la Monnaie et du Crédit lors de sa session du 4 novembre en cours, précise la même source. A ce propos, le gouverneur de la Banque centrale a expliqué aux dirigeants de la place bancaire et financière du pays qu’il s’agit d’une «opération classique de rafraîchissement des monnaies déjà en circulation, certaines datant de plus de trois (3) décennies, alliant, par ailleurs, les nouvelles techniques de sécurisation et de promotion de l’évolution de l’Algérie en matière de développement et de modernisation». Dans ce sens, M. Loukal a souligné avec insistance que «cette action ne constitue qu’une substitution progressive en matière de recyclage des billets en circulation de 500 DA et de 1 000 DA, à même valeur faciale». Il a ainsi tenu à préciser que cette opération «ne peut être et ne doit pas être interprétée comme un changement de la monnaie nationale».