BANQUE BNA : Lancement de la finance islamique dans 6 nouvelles wilayas

La Banque nationale d'Algérie (BNA) a lancé mardi la commercialisation des produits de la finance islamique au niveau de six nouvelles wilayas, a annoncé cette banque publique dans un communiqué. Il s'agit des wilayas de Ouargla (l'agence principale 946) , Adrar ( l'agence 205), Laghouat (l’agence principale 301), El-Oued (l’agence 710), Médéa (l’agence principale 851), et Oum El-Bouaghi (l'agence Ain Mlila 325), précise la même source. Ainsi, la BNA "aura honoré son engagement de lancer l'activité de la finance islamique au niveau de 50 agences bancaire, à fin septembre, couvrant 39 wilayas du pays". La banque projette de commercialiser ses produits conformes aux préceptes de la Charia Islamique sur les 48 wilayas, avant la fin de l'année en cours, souligne le communiqué. La BNA met à la disposition de sa clientèle neuf produits certifiés par le comité charia de la banque et par l’autorité nationale charaïque de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique. Il s'agit de cinq produits de collecte et d'épargne (le compte chèque islamique, le compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte épargne islamique "Jeunes", le compte d’investissement islamique non restreint) et quatre produits de financement (mourabaha immobilier, mourabaha équipements, mourabaha automobile et Ijara), rappelle la même source.