BAISSE DE L’ACUITE VISUELLE : Plus de 19 500 élèves souffrants à Oran

Quelque 19 593 élèves de la wilaya d’Oran, auscultés au niveau des unités de dépistage scolaire durant l’année scolaire 2018-2019, souffrent d’une baisse de l’acuité visuelle, a-t-on appris lundi de la direction locale de la santé et de la population Ainsi, sur 358 632 élèves des trois paliers auscultés, 19 593 présentent une baisse de l’acuité visuelle, soit un taux de 6 % de la population scolarisée, a indiqué à l’APS le chef de service de la prévention à la DSP, le Dr Youcef Boukhari. Il a indiqué que cette pathologie est due aux conséquences de la consultation abusive de certains écrans comme les tablettes, les Smartphones, le micro-ordinateur et la télévision. Par ailleurs, une « difficulté scolaire » a été relevée chez 7 860 élèves, a indiqué le même praticien. «La difficulté scolaire est provoquée par des troubles du comportement, à l’instar de l’autisme léger ainsi que d’autres pathologies d’ordre psychologiques liées, pour la plupart, aux problèmes sociaux », a-t-il expliqué. Quelque 6 644 cas d’asthme, 686 de diabète, 3 464 cas d’énurésie et 1 728 cas de déformations du rachitisme (scoliose notamment) ont été également dépistés. « La santé scolaire compte se spécialiser avec le recrutement de 22 spécialistes au niveau des UDS, au nombre de 46 au niveau de la wilaya d’Oran », a indiqué la même source.