BAGARRE RANGEE ENTRE GANGS A TIARET : La police arrête 11 personnes

En application de l'ordonnance relative à la prévention de guerre des gangs, fixée par la présidence de la République, en date du 30 août 2020, les services de la police judiciaire ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont arrêté 11 personnes au niveau d'un quartier de la ville de Tiaret, et ce suite à une bagarre rangée ,ayant perturbé l'ordre public. Il est à signaler que cette grande bagarre a eu lieu aux environs de 23h 30mn, sur une route, qui connait un grand engouement .La tâche des policiers n'a pas été facile, puisque les mis en cause ont fait recours à des armes blanches et des pierres, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par les services de communication de la sûreté de wilaya de Tiaret. Le communiqué précise que ces personnes âgées entre 20 et 27 ans ont été présentées par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, lors d'une comparution directe, retenant contre elles, les griefs d'atteinte à l'ordre public, tapage nocturne et casse volontaire de biens d'autrui. Le magistrat-instructeur, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 5 d'entre-elles et 6 autres ont été remises en liberté provisoire, en signalant que toutes les armes blanches ont été saisies, lit-on toujours dans le communiqué.