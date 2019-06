BACCALAUREAT A MOSTAGANEM : Plus de 10.000 candidats affronteront les épreuves

La direction de l'éducation nationale de la wilaya de Mostaganem poursuit ses préparatifs en vue du déroulement des examens de fin d'année. Le secteur de l’éducation nationale sera au rendez-vous aujourd’hui avec le grand événement de l’examen de fin de cycle de l’enseignement secondaire, (BAC ) de la session 2018-2019) , toutes les dispositions ont été prises sur tous les plans, sécuritaire, plan matériel et humain, pour la réussite de cet important examen .A ce sujet, le chef de service des examens et des concours de la direction de l’éducation, spécialisé en psychologie, a donné des conseils en prévision de cet examen : ceux qui n’ont pas reçu leur convocation, de contacter le site : bac onec.dz, ne pas se précipiter et se concentrer pour répondre aux questions des matières composées, suivant le programme, travailler dans le calme et profiter du temps et de sa répartition, réservé à la matière composée et essayer de répondre juste. Il a affirmé que des mesures organiques ont été prises pour le bon déroulement des examens de fin d’année à travers les centres. L’examen se déroulera du 16 au 19 pour les littéraires et du 16 au 21 pour les scientifiques. La direction de l’éducation a mobilisé 2600 personnes pour l’encadrement de cette épreuve du cycle d’enseignement secondaire. Le nombre global est de 10604 candidats dont 7419 sont scolarisés et 3185 candidats libres, lesquels passeront cette épreuve dans 40 centres d’examen parmi lesquels 7 centres d’examen ont été désignés pour accueillir 26 détenus des centres de rééducation dont 25 hommes et une femme. Cependant, il a été enregistré à cet examen des handicapés dont 3 aveugles qui passeront cette épreuve sur braille et 5 autres ayant un handicap moteur d’où il a été réservé une salle. Un professeur a été désigné pour écrire à la place d’un candidat ayant un handicap au niveau des membres supérieurs.