BACCALAUREAT 2019 : Les parents d'élèves appellent à une 2ème session

L'association nationale des parents d'élèves a appelé, ce dimanche, le ministère de l'Education nationale à "réfléchir" à l'organisation d'une deuxième session du baccalauréat pour cette année, et ce compte tenu de la "conjoncture exceptionnelle que traverse le pays". L'association a "exhorté le ministère de l'Education à réfléchir à l'organisation d'une deuxième session du baccalauréat cette année, et ce compte tenu de la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays et ses répercussions directes sur le moral des élèves et leur réussite scolaire", a indiqué un communiqué de l'association. L'association a estimé que cette suggestion, si validée, devra "rassurer les parents d'élèves, étant un facteur essentiel qui contribue à l'édification du maillon de coordination entre les partenaires de la communauté éducative et les parents d'élèves qui aspirent à réaliser l'intérêt de l'élève".