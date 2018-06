BACCALAUREAT 2018 : Le coup d’envoi donné de Tebessa

La ministre a assisté à l’ouverture des plis de l’épreuve de la langue arabe de la filière lettres et langues étrangères. Le nombre des candidats aux besoins spécifiques avoisine les 400, soit 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. Quelque 260.000 encadreurs sont mobilisés au niveau des centres d'examen, de regroupement, de codage et de correction pour le bon déroulement des épreuves. Plus de 4.390 détenus subiront les épreuves du baccalauréat au niveau de 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale. Sur le plan pédagogique, la ministre de l'Education nationale a indiqué à la veille de l'examen que les mesures prises lors des précédentes sessions seront reconduites cette année: possibilité de choisir entre deux sujets dans chaque matière et octroi de 30 minutes supplémentaires à la fin du temps légal imparti pour chaque épreuve. Le ministère de l'Education nationale a annoncé, à ce propos, qu'il appliquera les mêmes mesures prises lors des sessions précédentes, à savoir l'interdiction pour les candidats, les enseignants, les surveillants, ainsi que le personnel administratif d'introduire téléphones portables, smart-phones, tablettes, écouteurs et tout objet connecté dans les salles d'examen pour prévenir tout risque de fraude.