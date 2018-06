BACCALAUREAT 2018 : Exclusion de 552 candidats pour retard et triche

Le ministère de l'Education nationale a annoncé, hier le lundi 24 Juin 2018 l'exclusion de 202 candidats de l'examen du baccalauréat à l'échelon national en raison du retard injustifié et pour l'enregistrement de 350 cas de fraude. Au cours des trois premiers jours, 202 candidats ont été éliminés a ne plus assister aux épreuves du baccalauréat. Ces derniers sont arrivés a joindre leurs centres d'examen après l’heure réglementaire (au delà de 08 heures 30 minutes). En outre, le communiqué a révélé également que 353 cas de tricheries de toutes sortes ont été enregistrés, et dont 83% des cas de ces fraude ont été constatées parmi les candidats libres. A ce titre, il est a souligner que de sévères mesures ont été énoncées a l’encontre de ces fraudeurs dont l’exclusion de 5 à 10 ans. Rappelons a ce sujet, que tout candidat pris avec un téléphone mobile en salle d’examen est considéré comme fraudeur et risque sur le champs de se faire exclure de la poursuite des épreuves du bac et d’être sanctionné lourdement.