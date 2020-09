BAC A MASCARA : Algérie Télécom offre 8000 masques aux candidats

Continuant sa contribution dans la lutte contre la covid-19, Algérie Télécom, de concert avec la chambre nationale de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Mascara, a, avant hier, fait don de 8.000 masques de protection à la direction de l'éducation de la wilaya, au profit des candidats aux examens du baccalauréat qui auront lieu à partir de demain dimanche 13 septembre. L'opération a eu lieu dans l'atelier de production de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers de la wilaya, nouvellement inaugurée. Ce lot de masques de protection s'ajoute au premier lot de 5.000 masques livré en début de semaine, et qui était destiné aux candidats du BEM. Cette initiative, entre dans le cadre du mécénat signé par les deux institutions. L'atelier continuera à être actif après qu’Algérie Telecom ait financé le projet, en équipement (machines et outils.) A travers le parrainage de ces ateliers, Algérie Télécom entend contribuer efficacement à la levée progressive de la pandémie, et aider les scolarisés à rejoindre, en toute sécurité leurs écoles. Elle confirme une fois de plus, sa volonté constante de soutenir le travail caritatif et bénévole au sein de la société, d'une manière qui reflète les valeurs de citoyenneté de tous ses travailleurs.