BAC 2021 : Les candidats examinés seulement dans les matières essentielles

C’est l’inspecteur général au ministère de l’Education nationale, Nedjadi Messeguem, qui l’a annoncé hier lors de son intervention sur Ennahar TV. Les candidats à l’examen du Baccalauréat ne seront examinés que dans les matières essentielles, selon les filières, à partir du Bac 2021. Cela intervient dans le cadre de la réforme engagée de cet examen qui vise, notamment, à réduire la durée du Bac à trois jours. En outre, Nedjadi Messeguem a fait savoir que les élèves actuellement en classes de 1ère année secondaire seront concernés par la note de l’évaluation continue, dont l’entrée en vigueur est prévue à partir du Bac 2021. Par ailleurs et concernant les candidats libres à l’examen du Bac, ils devront obligatoirement s’inscrire à l’Office national de l’Enseignement et de la Formation à distance (ONEFD) pour pouvoir participer aux épreuves, et ce à partir du Bac 2020.