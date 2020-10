BAC 2020 A TISSEMSILT : Un taux de réussite de 60.04% enregistré

Selon les informations qui nous sont parvenues, les résultats des examens du baccalauréat dans la wilaya de Tissemsilt sont encourageants mais relativement en dessous de la moyenne de l’année passée qui était de (60,58%) et de l’année d’avant qui était (61,94%) et ce malgré le fait que le ministère avait déclaré l’obtention du Bac pour ceux qui réussiront à obtenir une note égale ou supérieure à 09/20. Les concernés par cet examen avancent que la wilaya a enregistré un taux de réussite de (60,04%), permettant l’accès en première année universitaire aux candidats admis au BAC. Ce qui semble satisfaisant et supérieur à celui du taux de réussite nationale qui est de l’ordre de (55,30). A rappeler que la première place au niveau de la wilaya est revenu à l’élève Hassani Med Amine du lycée 11 décembre de Tissemsilt avec une moyenne de 18.45, la deuxième place à l’élève Trari Wiaam du même lycée avec 18.18 et à la troisième place, l’élève Med Cherif Hiba avec 18.00 du lycée Med Bilal de Tissemsilt. Le lycée du 11 décembre de la ville de Tissemsilt s’est classé pour la troisième année consécutive le premier au niveau de la wilaya avec un taux de réussite très appréciable