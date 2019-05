BAC 2019 : Des brouilleurs de l’Armée pour tous les centres d’examens

En conférence de presse, ce mardi, le ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed s’est voulu rassurant quant à une tolérance zéro de la triche au bac via le Net. «Le ministère de la défense nationale a équipé l’ONEC et tous les centres d’examen de brouilleurs sophistiqués» a ainsi affirmé le ministre. Concernant les horaires, Belabed a indiqué que les épreuves du BAC débutent à 8h30, en matinée et à 15h00 dans l’après- midi, précisant que l’entrée au centre d’examen se fait de 7h 30 à 8h 00 et 14h 00- 14h 30. Les portes seront fermées à 8h 30 et 14h 30 mais, et c’est là une grande innovation, les retardataires seront admis dans la tranche de la demie heure qui précède le début des épreuves, après un enregistrement dument consigné. A rappeler que les examens du Bac se dérouleront du 16 au 20 juin prochain.