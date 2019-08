BABA ALI (MASCARA) : Saisie de 50 comprimés hallucinogènes

Poursuivant leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la première sureté urbaine de Mascara ont réussi à neutraliser un trafiquant âgé de 25 ans, avec la saisie d’une quantité de 50 comprimés hallucinogènes, ainsi qu’une somme d’argent revenu de cette activité illicite, et des armes blanches prohibées. L’arrestation a eu lieu suite à une descente effectuée par les éléments de la brigade au niveau d’une rue de Baba Ali à Mascara. . Un plan parfait a été mis en place en mettant le suspect sous surveillance, ce qui a permis de l’arrêter en flagrant délit de détention de 50 comprimés hallucinogènes, et d’une somme d’ argent revenu du trafic des substances toxiques. Le mis en cause a été conduit au siège de la première sureté urbaine où une enquête a été ouverte, durant laquelle le domicile du suspect a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir une quantité de capsules vides de psychotropes, ainsi qu’une paire de ciseaux et des armes blanches prohibées. Une fois les procédures d’enquête accomplies contre le suspect, une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.