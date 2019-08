BAB EL ASSA (TLEMCEN) : Saisie de plus de 800 boites de cigarettes

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal, les éléments de la sureté de Bâb El Assa, relevant de la sureté de la wilaya de Tlemcen, ont réussi à saisir une importante quantité de tabac, prête à être commercialisée en contrebande et cela à l’issue d’une patrouille de routine. Ils ont également arrêté un véhicule de marque Peugeot 207 conduit par K.M. 27 ans. La fouille de la malle de la voiture a permis aux policiers de découvrir 870 boites de cigarettes et 130 pièces de tabac à chiquer sans aucune facture ni registre de commerce. Présenté par devant le juge près le tribunal de Bâb el Assa, le mis en cause a été condamné à un an de prison ferme assorti d’une amende de 43 millions de centimes, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.