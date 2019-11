BAB ALI (MASCARA) : Une explosion provoque l’effondrement d’une habitation

Dans un premier temps, tout le monde a cru à un tremblement de terre, compte tenu de cette grande déflagration entendue par les habitants du quartier de la zone 8. Cette explosion selon les premières informations serait provoquée par un gaz qui reste à déterminer par les spécialistes, a causé la mort d’un père de famille âgé de 50 ans, et engendré des brûlures au 2ème degré à la femme qui fut évacuée à l’hôpital pour les premiers soins. Il est aussi question d’une jeune fille ensevelie sous les décombres, laquelle elle fut retirée vers 13h30 morte et évacuée à la morgue de l’hôpital Meslem. La cause de cette explosion ayant fait 02 morts demeure jusqu’à présent ignorée. Selon des sources, dans l’habitation en question il y avait du gaz butane, du gaz naturel et un véhicule dans le garage équipé de gaz propane. Des voisins rencontrés sur les lieux, avancent que l’explosion est due au gaz de ville. Malgré les campagnes de sensibilisation animées à travers tout le territoire de la wilaya de Mascara par les services de la Protection Civile et la SDO (Sonelgaz), on continue à enregistré des accidents dus au gaz, et surtout les asphyxies provoquées par le CO. Cet accident enregistré aujourd’hui dépasse la chronique des autres accidents enregistrés jusque-là.