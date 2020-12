Azzedine Mihoubi devant la justice

L’ex-candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 et l’ancien ministre de la Culture entre 2015 et 2019, Azzedine Mihoubi a été convoqué et entendu, hier lundi 7 décembre par un juge d’instruction près le tribunal de Bir-Mourad Rais à Alger, a-t-on- appris de sources concordantes. Mihoubi a été interrogé sur plusieurs affaires liées à des pratiques de dilapidation de deniers publics et de privilèges illicites ayant caractérisé la gestion de plusieurs projets financés par le ministère de la Culture. Selon une source médiatique, Azzedine Mihoubi est cité comme “témoin” dans le dossier Hadj Djilani Samira. En effet, l’ancien ministre de la Culture est cité dans le dossier de la réalisatrice et productrice Hadj Djilani Samira, poursuivie pour blanchiment d’argent, abus de fonction, dilapidation de deniers publics et fuite de capitaux vers l’étranger. Hadj Djilani Samira a été placée sous mandat de dépôt fin avril dernier. Son procès devra débuter, selon nos sources, dans les jours, voire semaines à venir. Samira Hadj-Djilani était la productrice, avec sa société la Sarl Espace-Rencontre spécialisée dans la publicité et la distribution audiovisuelle, du film El-Hadj Ahmed Bey qui avait soulevé, pour rappel, une polémique, notamment sur les droits de scénario du film. Plusieurs sources médiatiques rapportent que la productrice est accusée d’avoir bénéficié des subventions débloquées par le ministère de la Culture lorsque ce département ministériel était dirigé par Azzedine Mihoubi qu’elle avait accompagné durant la campagne électorale pour les élections du 12 décembre 2019 en tant que directrice de communication.