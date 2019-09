Aziz Derouaz jette l’éponge !

Après avoir reçu une fin de non-recevoir de la part d’une bonne proportion de la classe politique, le panel de médiation et de dialogue ne cesse de survivre d’une déconvenue à une autre. M. Aziz Derouaz, membre du “comité des sages”, vient de quitter le panel, en s’écriant d’être encore surpris de prendre connaissance du contenu d’un projet de texte de loi élaboré par l’instance de dialogue et de concertation et transmis aux acteurs politiques et de la société civile, sans que les membres du “conseil consultatif” aient été consultés. Sollicité pour donner de la crédibilité à l’instance nationale de dialogue et de médiation, au même titre d’ailleurs que beaucoup d’autres personnalités, M. Mohamed Aziz Derouaz a jeté un vrai pavé dans la mare. Il affirme, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que le document remis par les services de Karim Younès aux partis politiques a été fait sans consulter des membres du “comité des sages”, censés entériner les démarches du panel. En ce sens, l’ancien ministre de la jeunesse et des sports, affirme que désormais il n’a “plus d’attache, ni directe ni indirecte, avec l’instance de dialogue et de concertation”.