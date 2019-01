Avons-nous une culture juridique?

La pure des infamies que peut vivre une société est bien d’être analphabète car c’est un des fléaux les plus dangereux et donc l’intellectuel ou l’homme du savoir en sachant lire et écrire est l’être le plus heureux du monde il peut se prémunir de l’injustice et faire du bien à soi-même ainsi qu’aux autres gens. Par contre, l’analphabète ou l’ignorant qui malgré lui se retrouve bien dans sa peau et vivre sans le vouloir selon lui dans la béatitude en acceptant tous les passes droits et l’asservissement croyant que la vie est ainsi faite et qu’il ne peut rien changer abandonnant ses droits légitimes et légaux pouvant lui nuire et nuire à autrui. Dans le même sillage, même l’Islam lorsqu’il a été révélé au prophète Mohamed ( QSSSL), le premier ordre qu’il a reçu d’ALLAH ,son Créateur par le biais de son Ange Gibril (Paix soit sur lui) était ‘’IQRA) à savoir lire et non pas de prier ou de faire quoi que ce soit tellement que le savoir est l’une des plus grandes richesses que peut acquérir l’être humain dans sa vie. C’est par le savoir qu’on sort des ténèbres à la lumière pour éclairer sa voie. Depuis la nuit des temps, que le savoir et l’ignorance se font la guerre jusqu’à ce jour, les intellectuels, les penseurs et les savants luttent avec acharnement pour essayer d’instaurer une justice sociale entre les êtres et les peuples par le biais du savoir. Cependant, les algériens ont-ils une culture juridique pour recouvrir leurs droits ? Certains Algériens, pour ne pas dire la plupart, ignorent certaines procédures judiciaires et légales, telles que par exemple le délai de recours pour faire appel et pourtant le juge l’annonce après la prononciation du jugement ou certains employés par méconnaissance des lois relatives au travail telle que la loi 90.11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée et donc se voient licencier abusivement par certains employeurs qui profitent de l’ignorance par certains travailleurs de leurs droits légaux vis-à-vis de l’entreprise. C’est pour cela que l’Algérien doit avoir obligatoirement un certain savoir pour acquérir une culture juridique pour se défendre en toute légalité. A titre d’exemple, l’Algérie est le seul pays du monde arabe et de certains pays en voie de développement dont les acquis sociaux sont protégés tels que la médecine gratuite et la création de la carte CHIFFA et où le côté social et l’attribution de logements sociaux sont un droit constitutionnel et une priorité et essaye d’user de son pouvoir et de lutter crescendo avec tous les moyens possibles et imaginables pour éradiquer ce fléau qui est l’analphabétisme qui faisait un ravage après l’indépendance et que l’Etat essaye de redresser la barre et faire de l’Algérie et de ses enfants un pays et un monde civilisé, car l’ignorance est une idolâtrie qui ne crée pas d’idées mais des statues.