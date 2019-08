Avis de recherche sur les ‘’assiettes’’ des Sociétés dissoutes !

Mais encore une fois, tous ces blablas de Moul Firma qui ne résolvent en rien les problèmes de détournements des assiettes foncières. Tu as trop parlé des défaillances et des magouilles des élus et des commis de l’Etat qui se sont enrichis sur le dos du contribuable, mais l’autorité compétente continue de faire la sourde oreille, alors à quoi bon dénoncer, si de telles révélations ne donnent pas lieu à des poursuites judiciaires ! "Cause toujours" monsieur le journaliste, personne ne va t’entendre ! Lance l’ami de Moul Firma. Je sais ! Lui répond Moul Firma, enchainant, et même je me suis fait beaucoup d'ennemis gratuitement, il y en a qui ne m’aiment pas, et il y a ceux que je laisse totalement indifférents ! Que voulez-vous, c’est le quotidien de Moul Firma, qui, aujourd’hui, n’a plus grand-chose à raconter puisque tout a été dit ou presque ! Heureusement que la ‘’critique’’ ne nourrit pas, sinon, tous les algériens seraient obèses ! Martèle Moul Firma, avant d’ajouter : Moul Firma a une grande force et ne se fatigue pas facilement, il est comme la fourmi qui supporte un poids beaucoup plus que sa taille ! Tout ça pour dire à son ami que, là où il y’a du louche, Moul Firma est présent avec sa louche ! Tout en continuant de parler de son combat contre les malversations et les transactions passées sous table, Moul Firma, révèle à son ami, qu’en faisant hier un tour des périphériques de la ville de Mostaganem, il a été sidéré de voir certains édifices, des anciennes entreprises publiques dissoutes, occupés par des particuliers inconnus, des gens qui exercent des activités dans ces lieux , sans aucune plaque signalétique sur les murs des bâtisses , comme pour cacher l’identité du nouveau propriétaire aux regards des curieux. Des dizaines d’hectares ont changé de main, tandis que les autorités concernées se bandent les yeux pour ne pas voir ce mal ! Après quelques instants de silence, Moul Firma, se remémore, certaines sociétés dissoutes qui ont été octroyées en cachette à des particuliers. Ainsi, il se retourne vers son ami, et lui dit : que sont-elles devenues les grandes entreprises dissoutes ? La société « Magmos» (Magasins généraux Mostaganem) ex-Enafroid, située à la cité Djebli Mohamed, la société « ENDIMED » l’entreprise publique de distribution de produits pharmaceutiques « EX-ENAPHARM » située également à la cité Djebli et son grand Dépôt situé à Sayada, le siège de la société SOACHLORE, l’entreprise Algérienne du Chlore situé à la cité Djebli et son usine à la crique , l’ex-Sonic de Mesra , Société de Fabrication du papier Cahiers Scolaires , d’une capacité de production de300 000 t de papiers et 6.5 de cahiers scolaires par an, la société « ex- Sobogam » l’usine où l’on fabrique de la limonade située à la route d’Oran , la société « Ecorep » l’entreprise de construction et de réparation navale SPA, située au port de Mostaganem et son grand parc situé au Plateau , ex- Onaco , situé à Tidjditt et ses annexes situées prés du stade Ben Slimane et plateau , et son grand parc situé à la route d’Oran actuellement occupé par des particuliers et l’ex EDIED , située à côté de la résidence de la wilaya , certains disent qu’elle était vendue à Aden Promoteur , et le projet de construction d’une tour serait bloquée ! Ceci est une goutte d’eau dans l’océan des scandales du foncier, sans parler du sommier de consistance de la commune de Mostaganem. Tous ces biens publics et les autres, que Moul Firma n’a pas encore cité, que sont-ils devenus et de quelle manière, ont été octroyés ! A suivre