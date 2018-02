‘’Aux Algériens d’égorger leurs poulets’’

Le prédicateur vedette de la chaîne Ennahar-TV, Cheikh Chamsedine, a conseillé les Algériens d’égorger eux-mêmes le poulet qu’ils consomment. Du fait de la polémique née de la manière avec laquelle le poulet est égorgé dans les abattoirs, il a recommandé aux Algériens de l’égorger eux-mêmes. Selon des reportages diffusés dans différentes chaînes TV privées, le poulet est étourdi par une décharge électrique avant son abattage, ce qui est contesté par plusieurs imams qui ont déclaré que ce poulet n’est pas hallal et donc impropre à la consommation, précisant que Dieu a ordonné clairement dans le Saint Coran d’égorger l’animal et non de l’étourdir ou de l’assommer avant son abattage et ce, afin qu’il soit complètement vidé de tout son sang.