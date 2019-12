Aucun observateur de Tebboune n’a été tué

Le délégué de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), d’El-Bayadh, Hamiane Aboubakr, a indiqué que l’information faisant état d’un cas de mort à l’intérieur d’un centre de vote dans la commune de Sidi Taifour est "fausse", affirmant qu’il s’agit d’un citoyen ayant accompli son devoir électoral, lequel est décédé en son domicile. Dans une déclaration à l’APS, M. Hamiane a affirmé "qu’aucun cas de décès au niveau des centres de vote de la wilaya n’a été enregistré", démentant des allégations circulant sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un cas de décès d’un citoyen âgé de 46 ans, ayant rendu l’âme dans son domicile familial à Sidi Taifour, après avoir accompli son devoir électoral, a-t-il ajouté. Pour leur part, les services de la Protection civile ont affirmé le transfert du corps de la personne décédée de son domicile vers la morgue de l’hôpital du chef-lieu de wilaya. Rappelons que le directeur de communication du candidat à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune avait porté de graves accusations contre les militants d’un parti politique, le RND en l’occurrence. Mohamed Laagab a affirmé, lors d’une conférence de presse, qu’un observateur a été tué à El-Bayadh. Aussi, il a affirmé que « certains parlementaires, des sénateurs principalement, interviennent au niveau des APC et des Daïras en faveur de leur candidat. Les présidents des communes sont également complices. Ce parti politique utilise tous les moyens pour arriver à élire son candidat ». Cependant, aucun nom n’a été cité. Mohamed Laagab a également annoncé la mort d’un surveillant du candidat Tebboune dans la wilaya d’El-Bayadh. « Aujourd’hui, dans un bureau de vote à El-Bayadh, un homme a trouvé la mort. En effet, des personnes ont agressé l’épouse d’un observateur à l’intérieur d’un bureau de vote. Le défunt voulait simplement protéger son épouse », a révélé le directeur de communication de Tebboune, sans donner plus d’explications à ce grave incident. La victime, avait-il dit, serait un certain Ziani Zine né en 1971. Le directeur de communication de Abdelmadjid Tebboune a profité de cette occasion pour « interpeller l’autorité nationale indépendante des élections pour recadrer ces parlementaires et mettre fin à ces comportements ». Selon lui, ces personnes « seraient connues pour agir ainsi à chaque rendez-vous électoral », a-t-il conclu.