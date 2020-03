Atteinte du coronavirus, une infirmière italienne met fin à ses jours

Daniela Trezzi vivait dans la culpabilité depuis qu’elle avait appris qu’elle était atteinte du Covid-19. La Fédération nationale des infirmiers d’Italie (FNOPI) a annoncé mardi sa «douleur» et sa «consternation» en apprenant le suicide de cette jeune infirmière de 34 ans. Le communiqué rapporte que son niveau d’angoisse grandissait de plus en plus. Ses collègues ont témoigné qu’elle avait été «très stressée» d’apprendre qu’elle avait pu transmettre le virus à d’autres personnes. Les raisons précises de son suicide n’ont pas été établies. «Les 450.000 professionnels en Italie se réunissent autour de la famille, des amis et des collègues de Daniela», écrit la FNOPI sur Twitter. Daniela Trezzi travaillait dans le service de soins intensifs de l'hôpital San Gerardo à Monza, l’un des centres les plus touchés par l’épidémie. Elle était en quarantaine après avoir montré des symptômes de coronavirus et testé positif pour la maladie. La Fédération a également révélé qu'«un épisode similaire» s'était produit il y a une semaine à Venise, «pour les mêmes raisons». Une infirmière de 49 ans, dont l’identité est encore méconnue, a mis fin à ses jours en se jetant dans la Piave. Plus de 6.820 personnes sont mortes du coronavirus en Italie, pour 69.176 cas déclarés, selon un bilan établi par l'AFP .